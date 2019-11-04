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Михайличенко: Можно играть спокойнее, но мы как всегда

Михайличенко: Можно играть спокойнее, но мы как всегда
13:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Зари Богдан Михайличенко подвел итоги матча против Днепра-1.

Заря в 13-м туре Премьер-лиги на выезде разгромила СК Днепр-1 – 4:1. При этом с 60-й по 73-ю минуту счет был лишь 2:1 в пользу луганчан.

"Самое важное, что мы добыли три полноценных очка, показав при этом хорошую игру. Считаю, что у нас всё получилось. Можно было играть спокойнее, но мы, как всегда… Пропустили гол, но, забив третий, можно сказать, игру закончили", — заявил Богдан Михайличенко пресс-службе Зари.

"То же было и во время кубкового матча. Первый тайм проводим очень хорошо, потом соперник начинает играть проще и нам в этом момент, как раз, нужно быть ещё более собранными. Важно не пропустить в эти минуты. А пока что это сделать не получается".

"Моментов мы создали достаточно. Днепр-1 пытался нам что-то противопоставить и это приятно. У нас появлялись свободные зоны. Всегда хорошо, когда соперник сам играет и даёт играть другим. У нас быстрые футболисты, которые врывались в свободные зоны, поэтому и было столько моментов".

Победой над Днепром-1 Заря в некоторой мере реабилитировалась за вылет из Кубка Украины по пенальти от Александрии (1:1, 4:5).

"Конечно мы хотели пройти дальше в Кубке Украины. Не получилось. Поэтому нужно было добиться положительного результата в следующей игре. Хотелось ещё раз продемонстрировать на футбольном поле, что в чемпионате мы будем бороться за 2-3 место", — добавил Михайличенко.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Богдан Михайличенко.
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