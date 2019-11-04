Легенда Баварии о новом тренере мюнхенцев: Вижу Моуриньо в Германии

Новости спорта:Бастиан Швайнштайгер прокомментировал слухи, которые связывают португальского специалиста Жозе Моуринью с работой в мюнхенском клубе.

Бывший полузащитник Баварии и Манчестер Юнайтед Бастиан Швайнштайгер прокомментировал слухи, которые связывают португальского специалиста Жозе Моуринью с работой в мюнхенском клубе после увольнения Нико Ковача с поста главного тренера.

Немецкий хавбек считает, что Моуринью является идеальной кандидатурой, чтобы возглавить Баварию.

"Я вижу Моуринью в Германии. Я помню, как он постоянно расспрашивал меня про Баварию и Бундеслигу. Когда мы ездили на выездные матчи, то по телевидению все время шли матчи Бундеслиги.

Жозе знал каждого футболиста в Бундеслиге, даже тех, кто играл за маленькие клубы. Также Моуринью учил немецкий язык", - приводит слова Швайнштайгера Deutsche Welle.