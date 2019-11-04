Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Бавария уволила главного тренера
Бавария уволила главного тренера
Боруссия Д - Интер: анонс матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Интер: анонс матча Лиги чемпионов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)
Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)

Дело Салы: Кардиффу грозит трансферный бан

Дело Салы: Кардиффу грозит трансферный бан
14:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Кардифф получит запрет на регистрацию новых футболистов в течение трех трансферных окон, если не выплатит Нанту 6 миллионов евро.

Кардифф получит запрет на регистрацию новых футболистов в течение трех трансферных окон, если не выплатит Нанту 6 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

Сумма равна первому платежу за трансфер погибшего в авиакатастрофе нападающего Эмилиано Салы, который должен был быть проведен еще в январе 2019 года.

Ранее ФИФА обязала валлийский клуб оплатить первый транш за переход аргентинского форварда, который стал самым дорогим приобретением клуба в истории (15 миллионов фунтов).

Сала перешел из Кардифф Сити в Нант в зимнее трансферное окно, 21 января форвард вылетел на частном самолете в направлении Уэльса, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего приняла решение прекратить поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию.

Итоги частных поисков игрока оказались трагическими: тело Эмилиано нашли в обломках самолета 6 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Кардифф, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
02 Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)
03 Лидер Тоттенхэма: Сон весь в слезах
04 Шахтер уволил главного тренера, его пост может занять Вернидуб
05 Феноменальный гол Безуса помог Генту сокрушить Стандард в битве лидеров (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь