Дело Салы: Кардиффу грозит трансферный бан

Новости спорта:Кардифф получит запрет на регистрацию новых футболистов в течение трех трансферных окон, если не выплатит Нанту 6 миллионов евро.

Кардифф получит запрет на регистрацию новых футболистов в течение трех трансферных окон, если не выплатит Нанту 6 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

Сумма равна первому платежу за трансфер погибшего в авиакатастрофе нападающего Эмилиано Салы, который должен был быть проведен еще в январе 2019 года.

Ранее ФИФА обязала валлийский клуб оплатить первый транш за переход аргентинского форварда, который стал самым дорогим приобретением клуба в истории (15 миллионов фунтов).

Сала перешел из Кардифф Сити в Нант в зимнее трансферное окно, 21 января форвард вылетел на частном самолете в направлении Уэльса, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего приняла решение прекратить поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию.

Итоги частных поисков игрока оказались трагическими: тело Эмилиано нашли в обломках самолета 6 февраля.