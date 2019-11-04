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Барселона - Славия: анонс матча Лиги чемпионов

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Барселона - Славия: анонс матча Лиги чемпионов
16:35 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Барселона в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграет на своем поле против Славии.

Во вторник, 5 ноября, чешская Славия отправится в гости к испанской Барселоне на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. 

Барселона - Славия

Стадион: Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр - Майкл Оливер.

Каталонская Барселона - лидер группы F с 7-ю очками в активе после трех туров. У Интера и Боруссии Д по 4 балла, у Славии - 1. Победа над Славией решит все вопросы касательно выхода Барселоны в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. 

Турнирная таблица Группы F:

В минувшем туре каталонцы в гостях минимально обыграли Славию со счетом 2:1. В первом туре, напомним, Барса сыграла вничью с Боруссией в Дортмунде, а во втором, на своем поле минимально обыграла Интер. 

Славия в свою очередь стартовала в групповом этапе ЛЧ очень удачно, отобрав очки у Интера на их же стадионе (1:1), а во втором туре пражский клуб на родном стадионе уступил Боруссии Д (0:2). 

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Перед стартом группового турнира Славия считалась главным аутсайдером своей группы, учитывая класс соперников это не удивительно, однако чешский клуб показал, что мальчиками для битья они не будут и начал показывать характер и доказал, что с ними будет сложно любой команде, даже Барселоне.

К поединке 4-го тура Славия подходит без серьезных кадровых потерь, не сыграет лишь Говорка у чехов. В свою очередь у Барсы проблемы есть. Точно в этом матче Вальверде не сможет рассчитывать на главного форварда команды Луиса Суареса, также пож большим вопросом участие в матче Альбы и Умтити. 

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Букмекеры фаворитом, и это совсем не удивительно, считают каталонский клуб. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Барселоны - 1.20, ничья - 7.60, победа Славии - 14.00.

Но не стоит, увидев такие коэффициенты, думать что этот матч станет легкой прогулкой для Барселоны. Конечно, вероятнее всего, "сине-гранатовые" выиграют матч, но это будет либо минимальная, либо победа в два гола. 

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Прогноз на матч от Телеграф-Спорт: Барселона - Славия 3:1.

В прямом эфире поединок Барселона - Славия покажет канал Футбол 1. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. 

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