Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Зрелище, кровь, восторг: в Харькове ярко отгремел WWFC 16 (Фото, Видео)
Зрелище, кровь, восторг: в Харькове ярко отгремел WWFC 16 (Фото, Видео)
Боруссия Д - Интер: анонс матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Интер: анонс матча Лиги чемпионов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Динамо в меньшинстве обыграло Львов
Барселона - Славия: анонс матча Лиги чемпионов
Барселона - Славия: анонс матча Лиги чемпионов

Бавария намерена переманить тренера Аякса

Бавария намерена переманить тренера Аякса
16:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Мюнхенский клуб надеется заполучить наставника амстердамского суперклуба.

«Бавария» рассматривает наставника «Аякса» Эрика тен Хага в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает Sky in Germany.

Руководство мюнхенского клуба уже предпринимало попытки пригласить главного тренера «Аякса» в клуб, однако получили отказ, так как 49-летний специалист не намерен покидать голландский клуб как минимум до конца сезона-2019/20. С момента своего назначения в «Аякс» в 2017 году Эрик тен Хаг выиграл национальное первенство, Кубок Нидерландов и Суперкубок Нидерландов.

Напомним, тен Хаг уже работал в системе «Баварии», возглавляя резервную команду в период с 2013 по 2015 год. Сам голландский специалист не раз заявлял, что хочет в будущем перейти в более крупный клуб.

Реал хочет купить Стерлинга

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс отметил, что он не будет препятствовать уходу тен Хага по окончании сезона-2019/20.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Аякс, Новости спорта, Новости футбола, Эрик тен Хаг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
02 Шокирующий фол: игрок Тоттенхэма сломал ногу сопернику и расплакался (Видео)
03 Шахтер уволил главного тренера, его пост может занять Вернидуб
04 Лидер Тоттенхэма: Сон весь в слезах
05 Феноменальный гол Безуса помог Генту сокрушить Стандард в битве лидеров (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь