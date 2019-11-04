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Топ-клуб Англии хочет купить экс-форварда Зари

Топ-клуб Англии хочет купить экс-форварда Зари
17:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Деннис Бонавентуре может перейти в АПЛ.

Форвард Брюгге Деннис Бонавентуре может перейти в Лестер Сити, сообщает getfootballnewsfrance. 21-летний нигерийский нападающий является приоритетной целью для главного тренера Лис Брендана Роджерса.

Сообщается, что экс-игрок Зари — главная задача для Лестера в январском трансферном окне. В свою очередь, бельгийцы намерены запросить от Лестера сумму около 23 миллионов евро за молодого нападающего.

Бонавентуре в текущем сезоне провел в составе Брюгге 16 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами.

Сельта приняла решение уволить главного тренера

Лестер с 23 очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Все по теме:

ФК Заря, АПЛ, ФК Лестер, ФК Брюгге, Деннис Бонавентуре.
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