Новости спорта:Полузащитнику Эвертона сделали операцию.

Полузащитник Эвертона Андре Гомеш успешно перенес операцию после перелома правой ноги, сообщает официальный сайт клуба. Однако о сроках восстановления пока нет никакой информации.

Ожидается, что португалец некоторое время проведет в больнице, после чего начнет реабилитацию под руководством врачей Эвертона.

Андре Гомеш получил перелом ноги в результате неудачного подката со стороны Сон Хын Мина во время вчерашнего матча с Тоттенхэмом.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в девяти матчах за Эвертон. Прошлым летом Андре Гомеш перешел в стан Ирисок из Барселоны за 25 миллионов евро.