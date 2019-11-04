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Гомеш успешно перенес операцию

Гомеш успешно перенес операцию
17:57 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Полузащитнику Эвертона сделали операцию.

Полузащитник Эвертона Андре Гомеш успешно перенес операцию после перелома правой ноги, сообщает официальный сайт клуба. Однако о сроках восстановления пока нет никакой информации.

Ожидается, что португалец некоторое время проведет в больнице, после чего начнет реабилитацию под руководством врачей Эвертона.

Андре Гомеш получил перелом ноги в результате неудачного подката со стороны Сон Хын Мина во время вчерашнего матча с Тоттенхэмом.

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В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в девяти матчах за Эвертон. Прошлым летом Андре Гомеш перешел в стан Ирисок из Барселоны за 25 миллионов евро.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Новости футбола, Эвертон, Андре Гомеш.
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