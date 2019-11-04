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Лука Йович может покинуть Реал

Лука Йович может покинуть Реал
20:21 Сегодня Телеграф www.ua-football.com Фото: Twitter

Новости спорта:Лука Йович не смог стать своим в мадридском Реала.

Сербский форвард "Реала" Лука Йович пока что и близко не оправдывает возложенные на него ожидания. На старте сезона он в чистую проиграл конкуренцию Кариму Бензема.

Как сообщает источник 90min, за игроком активно следит "Манчестер Юнайтед", есть вероятность, что уже зимой серб сменит клубную прописку.

Интересно, что еще когда Йович был в "Айнтрахте", англичане также совершали попытки его подписания.

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Напомним, что после ухода из "МЮ" Ромелу Лукаку, команда Сульшера очень активно ищет усиление. Первым кандидатом на переезд в Англию был Марио Манджукич.

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Примера, Новости спорта, Лука Йович, ФКРеал.
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