Определен лучший игрок октября в Серии А

Новости спорта:Чиро Иммобиле лучший футболист Серии А в сентябре.

На дворе начался ноября, а значит самое время подводить итоги прошедшего месяца. Сегодня Серии А назвала лучшего футболиста октября.

Им был признан форвард "Лацио" Чиро Иммобиле. 29-летний итальянец за прошедший месяц забил сразу 8 голов. Благодаря его сверхрезультативности, "орлы" сумели подняться на четвертое место.

Вчера Иммобиле забил 1 гол в игре против "Милана", для форварда этот удар стал сотым в составе римской команды. Для этого Чиро понадобилось провести 153 игры.

Напомним, что лучшим футболистом сентября в Серии А был признан Франк Рибери.