Неймар избежал наказания за удар болельщика

Новости спорта:Неймар не будет отвечать перед законом за удар болельщика команды после поражения в финале Кубка Франции от Ренна.

Нападающий ПСЖ Неймар не будет отвечать перед законом за удар болельщика команды после поражения в финале Кубка Франции от Ренна (2:2, пен. 5:6), сообщает AFP.

Прокуратура всего лишь направила 27-летнему футболисту по почте напоминание о том, что необходимо соблюдать закон, что является формальной процедурой.

После матча, который состоялся в апреле на Стад де Франс бразилец услышал выкрик в свой адрес с требованием научиться играть в футбол, за что подошел и ударил обидчика по лицу.

Пострадавший в августе подал жалобу на форварда по статье умышленное насилие. «Я нахожу это неприемлемым, мы оправдываем насилие. Если бы болельщик ударил болельщика, то мог бы получить запрет на посещение стадиона или даже сесть в тюрьму», — цитирует его издание.

Федерация футбола Франции тогда наказала Неймара 3 матчами дисквалификации, а сам он в своем Instagram заявил, что был неправ, но не мог оставаться равнодушным.