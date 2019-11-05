В АПЛ обсудят изменения в работе VAR

Новости спорта:Собрание представителей клубов состоится в ближайшее время.

В английской Премьер-лиге намерены изменить подход к использованию системы видеоповторов (VAR).

В ближайшее время состоится встреча представителей клубов. На ней обсудят внесение улучшений в работу VAR. В качестве одного из новшеств тренеры могут получить право на запрос повтора, как в некоторых иных видах спорта.

Руководство АПЛ не против внесения изменений в работу системы, но не поддержит право тренеров на запрос повтора, так как это может стать инструментом для затягивания времени.

VAR полноценно используется в АПЛ с сезона 2019/2020.