Денис Костышин получил серьезную травму: когда украинец вернется на поле

Новости спорта:Денис Костышин будет вынужден пропустить не меньше полугода из-за повреждения крестообразных связок колена.

Полузащитник Колоса Денис Костышин будет вынужден пропустить не меньше полугода из-за повреждения крестообразных связок колена.

МРТ показала, что 22-летнему футболисту потребуется хирургическое вмешательство и длительное восстановление.

«Настроение никакое. Уже знаю точно, что передние крестообразные. Так что пропущу минимум полгода. У меня в 15 лет такое было на правой ноге, а теперь — на левой. По хрусту еще тогда понял, что произошло», — рассказал Денис в комментарии для ТК Футбол.

Денис Костышин, который приходится сыном главному тренеру команды Руслану Костышину, в нынешнем сезоне сыграл в 11 матчах украинской Премьер-лиги и забил 3 гола.

На сегодняшний день Колос занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. В пяти предыдущих матчах команда потерпела четыре поражения подряд.

В воскресенье, 10 ноября, дебютант Премьер-лиги проведет выездной матч с Зарей.