"Мальчик, зачем ты нужен": Милевский повздорил с арбитром в Белоруси

Новости спорта:Артем Милевский после очередного матча чемпионата Беларуси.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский после очередного матча чемпионата Беларуси против солигорского Шахтера (1:1) был не доволен работой главного арбитра матча.

В одном из эпизодов матча арбитр не назначил пенальти в ворота Шахтера, чем вызвал негодование игроком Динамо-Брест. Футболисты брестского клуба накинулись на арбитра и его ассистента. Фото с последним и выложил Милевский в свой Instagram, сопроводив его ироничной подписью.

"Мальчик, а зачем ты нам здесь нужен. Всех люблю, скоро турище", — написал Милевский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Malchik,a zachem ti zdes nam nujen???,vseh lublu skoro Turiweee Публикация от timi1010 (@timi1010) 3 Ноя 2019 в 1:39 PST

Отметим, что в этом матче на счету Артема результативная передача.