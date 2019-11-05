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"Мальчик, зачем ты нужен": Милевский повздорил с арбитром в Белоруси

"Мальчик, зачем ты нужен": Милевский повздорил с арбитром в Белоруси
12:07 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Артем Милевский после очередного матча чемпионата Беларуси.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский после очередного матча чемпионата Беларуси против солигорского Шахтера (1:1) был не доволен работой главного арбитра матча.

В одном из эпизодов матча арбитр не назначил пенальти в ворота Шахтера, чем вызвал негодование игроком Динамо-Брест. Футболисты брестского клуба накинулись на арбитра и его ассистента. Фото с последним и выложил Милевский в свой Instagram, сопроводив его ироничной подписью.

"Мальчик, а зачем ты нам здесь нужен. Всех люблю, скоро турище", — написал Милевский.

 
 
 
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Malchik,a zachem ti zdes nam nujen???,vseh lublu skoro Turiweee

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Отметим, что в этом матче на счету Артема результативная передача.

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Артем Милевский, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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