Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари

Новости спорта:Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника Зари Дмитрия Иванисеню.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника Зари Дмитрия Иванисеню, сообщает Федерация футбола Украины.

Этот вызов стал дебютным для 25-летнего воспитанника криворожского футбола и выпускника академии Шахтера. Ранее тренерский штаб объявил список из 22 футболистов.

В текущем сезоне Иванисеня провел 19 матчей за Зарю во всех турнирах и забил 1 гол. Также на его счету 10 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины.

Сборная Украины 11 ноября начнет в Киеве подготовку к товарищескому матчу против Эстонии в Запорожье и заключительному отборочному поединку Евро-2020 против Сербии в гостях.

Подопечные Андрея Шевченко досрочно обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.