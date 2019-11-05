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Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари

Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари
14:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Заря

Новости спорта:Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника Зари Дмитрия Иванисеню.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника Зари Дмитрия Иванисеню, сообщает Федерация футбола Украины.

Этот вызов стал дебютным для 25-летнего воспитанника криворожского футбола и выпускника академии Шахтера. Ранее тренерский штаб объявил список из 22 футболистов.

В текущем сезоне Иванисеня провел 19 матчей за Зарю во всех турнирах и забил 1 гол. Также на его счету 10 матчей за юношескую и молодежную сборные Украины.

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Сборная Украины 11 ноября начнет в Киеве подготовку к товарищескому матчу против Эстонии в Запорожье и заключительному отборочному поединку Евро-2020 против Сербии в гостях.

Подопечные Андрея Шевченко досрочно обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Дмитрий Иванисеня.
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