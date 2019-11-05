На матче Динамо - Шахтер в Хорватии ожидается аншлаг

Новости спорта:Встреча вызывает большой ажиотаж.

Встреча Лиги чемпионов между загребским Динамо и Шахтером должна пройти при переполненных трибунах, сообщает 24sata.

Все билеты на Западную и Восточную трибуны были распроданы в первый же день, сейчас осталось лишь несколько тысяч мест на Южной и Северной трибунах.

Хорваты не сомневаются, что поединок соберет более 30 тысяч зрителей и должен пройти при аншлаге.

Шахтер и Динамо после трех туров набрали по 4 очка и делят 2-3-е места в группе. Встреча в Украине завершилась со счетом 2:2.

Лидирует в группе с 9 очками Манчестер Сити, Аталанта замыкает квартет, не набрав ни одного очка.