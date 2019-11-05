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Золотой, но не батон: игрок Реала купил муравья из золота (Фото)

Золотой, но не батон: игрок Реала купил муравья из золота (Фото)
17:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хорватский полузащитник Лука Модрич купил золотого муравья за €5 тысяч.

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич приобрёл фигуру золотого муравья, которую изготовила компания ishiwut.

Стоимость изделия составила € 5 тыс. Ранее такого же муравья купил одноклубник Модрича защитник Серхио Рамос.

 
 
 
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Welcome to #ishiwütcrew @lukamodric10 ! Thank you so much!

Публикация от Ishiwüt Artist (@ishiwut)

Модрич перешёл в «Реал» летом 2012 года из лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

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Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек принял участие в шести матчах испанского национального чемпионата (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну красную карточку. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до лета 2020 года.

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Лука Модрич, Сборная Хорватии, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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