Золотой, но не батон: игрок Реала купил муравья из золота (Фото)

Новости спорта:Хорватский полузащитник Лука Модрич купил золотого муравья за €5 тысяч.

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич приобрёл фигуру золотого муравья, которую изготовила компания ishiwut.

Стоимость изделия составила € 5 тыс. Ранее такого же муравья купил одноклубник Модрича защитник Серхио Рамос.

Модрич перешёл в «Реал» летом 2012 года из лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек принял участие в шести матчах испанского национального чемпионата (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну красную карточку. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до лета 2020 года.