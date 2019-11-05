Барселона с Месси не смогла обыграть Славию в Лиге чемпионов

Новости спорта:«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала пражскую «Славию». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал восемь жёлтых карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Барселоны» Нелсон Семеду, Серхио Бускетс и Жерар Пике, который пропустит следующий матч команды из-за перебора жёлтых карточек. Ещё четыре карточки получили футболисты «Славии» Петер Олайинка, Николае Станчу, Йозеф Гушбауэр, Ондржей Кудела и Ондржей Коларж.

Лига чемпионов. 4-й тур. Групповой раунд:

«Барселона» – «Славия» 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Альба (Серджи Роберто, 46), Лангле, Семеду, Пике, Бускетс (Ракитич, 68), де Йонг, Видаль, Дембеле (Фати, 65), Месси, Гризманн.

«Славия»: Коларж, Фридрих, Кудела, Цоуфал, Боржил, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауэр, 63), Шевчик, Масопуст (Провод, 82), Олайинка.

Предупреждения: Пике, Семеду, Бускетс - Олайника, Станчу, Гашбауэр, Провод

«Барселона» набрала 8 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Пражская «Славия» (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия».