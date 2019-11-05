Скачать
Вторник, 05.11.2019
Боруссия Д - Интер: онлайн-трансляция матча
Боруссия Д - Интер: онлайн-трансляция матча
Украинка выиграла третий подряд чемпионат мира по гребле (Видео)
Украинка выиграла третий подряд чемпионат мира по гребле (Видео)
Не Ибрагимович: объявлен лучший игрок сезона в MLS
Не Ибрагимович: объявлен лучший игрок сезона в MLS
Зенит 0:2 Лейпциг: события матча
Зенит 0:2 Лейпциг: события матча

Барселона с Месси не смогла обыграть Славию в Лиге чемпионов

Барселона с Месси не смогла обыграть Славию в Лиге чемпионов
21:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта:«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала пражскую «Славию». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал восемь жёлтых карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Барселоны» Нелсон Семеду, Серхио Бускетс и Жерар Пике, который пропустит следующий матч команды из-за перебора жёлтых карточек. Ещё четыре карточки получили футболисты «Славии» Петер Олайинка, Николае Станчу, Йозеф Гушбауэр, Ондржей Кудела и Ондржей Коларж.

Лига чемпионов. 4-й тур. Групповой раунд:

«Барселона» – «Славия» 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Альба (Серджи Роберто, 46), Лангле, Семеду, Пике, Бускетс (Ракитич, 68), де Йонг, Видаль, Дембеле (Фати, 65), Месси, Гризманн.

«Славия»: Коларж, Фридрих, Кудела, Цоуфал, Боржил, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауэр, 63), Шевчик, Масопуст (Провод, 82), Олайинка.

Предупреждения: Пике, Семеду, Бускетс - Олайника, Станчу, Гашбауэр, Провод

Бавария или ПСЖ: Тухель расставил точки над "і"

«Барселона» набрала 8 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Пражская «Славия» (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Славия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дарья Белодед: Не хочу встречаться с дзюдоистами
02 Зенит - Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
03 Миллионы гривен: украинские спортсмены получат деньги на подготовку к Олимпиаде
04 Шедевр с привкусом подлости: в Румынии забили гол, нарушив фэйр-плей (Видео)
05 Капитан Динамо пожаловался на арбитров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь