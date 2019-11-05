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Зенит уступил Лейпцигу в Лиге чемпионов

Зенит уступил Лейпцигу в Лиге чемпионов
22:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Русский топ-клуб по всем статьям уступил Лейпцигу.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживала матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Его ассистентами были Рой Хассан и Идан Яркони.

Зенит – РБ Лейпциг 0:2

Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63.

Зенит: Кержаков – Смольников (Караваев, 46), Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос – Ерохин (Кузяев, 85), Барриос, Оздоев – Дзюба, Азмун.

РБ Лейпциг: Гуласи – Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Кампль, 46) – Лаймер, Демме – Забитцер, Поульсен, Форсберг (Айдара, 76) – Вернер (Нкунку, 61).

Счёт был открыт в концовке первого тайма. Марсель Забитцер пробил в стенку, Диего Демме угадал с отскоком мяча и нанёс точный удар с подбора. На 63-й минуте Тимо Вернер с левого фланга сделал передачу в центр, Эмиль Форсберг исполнил проникающий пас в штрафную на ход Забитцеру, который обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.

«РБ Лейпциг», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.

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Лига Чемпионов, Зенит, Новости спорта, Новости футбола, Ярослав Ракицкий, РБ Лейпциг.
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