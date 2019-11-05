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Новым капитаном Арсенала стал футболист по прозвищу "Гепард"

Новым капитаном Арсенала стал футболист по прозвищу "Гепард"
22:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Габонский форвард сменил в этой должности разругавшегося с болельщиками Гранита Джаку.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг теперь является капитаном Арсенала, подтвердил главный тренер команды Унаи Эмери. Об этом сообщает Evening Standard.

Эмери заверил, что "клуб рассчитывает на каждого игрока", однако предоставлять подробности касаемо дальнейшей судьбы швейцарца не стал.

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В конце октября Джака не совладал с эмоциями во время матча против Кристал Пэлас (2:2). Он послал болельщиков, которые его освистывали.

Главная «фишка» Обамеянга заключается в скорости и быстроте передвижений по полю, мужчина моментально «читает» игру и отлично бьет головой, свои особенности он уже не раз демонстрировал во время важных матчей. Отсюда и родилось его прозвище Гепард.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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