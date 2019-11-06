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Скоро трансфер?: Месси прибыл на игру Лиги чемпионов в провокационном свитере

Скоро трансфер?: Месси прибыл на игру Лиги чемпионов в провокационном свитере
07:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лионель Месси прибыл на игру Лиги чемпионов против Славии в провокационном свитере.

Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси прибыл на игру Лиги чемпионов против Славии в провокационном свитере. Видео прибытия аргентинца на Камп Ноу опубликовал официальный Twitter УЕФА.

Месси приехал на игру в необычном свитере с коронами, которые расположены на грудной клетке и на плечах. Как отмечают испанские СМИ, это королевская корона Испании. Данная корона изображена на эмблемах всех клубов, в названии которых есть слово Реал: Реал Мадрид, Бетис, Реал Сосьедад и другие.

Отметим, что ни Месси, ни его партнеры не сумели забить Славии, поэтому команды сыграли вничью 0:0.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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