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Среда, 06.11.2019
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Динамо отправилось в Данию на матч Лиги Европы: состав команды

Динамо отправилось в Данию на матч Лиги Европы: состав команды
07:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Наставник киевлян взял с собой 21 футболиста: кто приглянулся тренеру.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко возьмет с собой на матч Лиги Европы против Копенгагена 21 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет;

Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кенджера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Александр Караваев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский;

Нападающие: Артем Беседин, Фран Соль, Жерсон Родригес.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген — Динамо состоится в четверг, 7 ноября. Встреча в Киеве завершилась вничью — 1:1.

После трех туров киевляне и датчане имеют в активе по 5 очков и делят первое место, Мальме набрал 4 очка, Лугано замыкает группу с 1 очком.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Копенгаген, Футбол, Новости футбола.
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