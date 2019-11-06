Динамо отправилось в Данию на матч Лиги Европы: состав команды

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко возьмет с собой на матч Лиги Европы против Копенгагена 21 футболиста.
Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет;
Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кенджера;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Александр Караваев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский;
Нападающие: Артем Беседин, Фран Соль, Жерсон Родригес.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы Копенгаген — Динамо состоится в четверг, 7 ноября. Встреча в Киеве завершилась вничью — 1:1.
После трех туров киевляне и датчане имеют в активе по 5 очков и делят первое место, Мальме набрал 4 очка, Лугано замыкает группу с 1 очком.