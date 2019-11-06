Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)

Во вторник, 5 ноября, состоялись первые матчи 4 тура Лиги чемпионов. Сумасшедший матч выдали Челси и Аякс, Валенсия на своем поле разгромила Лилль, а Ливерпуль выстрадал победу в матче с Генком.
Лига чемпионов. Групповой этап.
Результаты матчей 5 ноября:
Зенит – РБ Лейпциг 0:2
Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63
Барселона – Славия Прага 0:0
Ливерпуль – Генк 2:1
Голы: Вейналдум, 14, Окслейд-Чемберлен, 53 – Саматта, 41
Наполи – Зальцбург 1:1
Голы: Лосано, 44 – Холанд, 11 (пенальти)
Лион – Бенфика 3:1
Голы: Андерсен, 4, Депай, 33, Траоре, 89 – Сеферович, 78
Валенсия – Лилль 4:1
Голы: Парехо, 66 (пенальти), Сумаоро, 82 (автогол), Кондогбия, 84, Торрес, 90 – Осимхен, 25
Челси – Аякс 4:4
Голы: Жоржиньо, 4, 71 (оба – пенальти), Асиликуэта, 63, Р. Джеймс, 74 – Абрахам, 2 (автогол), Промес, 20, Кепа, 35 (автогол), ван де Беек, 55
Боруссия Дортмунд – Интер 3:2
Голы: Хакими, 51, Брандт, 64, Хакими, 77 – Мартинес, 5, Весино, 40
Напомним, сегодня, 6 ноября, свой матч в групповом этапа Лиги чемпионов проведет донецкий Шахтер. Горняки на выезде сыграют против загребского Динамо.