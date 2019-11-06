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Среда, 06.11.2019
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Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
09:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Вечера, 5 ноября, состоялись очень интересные матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник, 5 ноября, состоялись первые матчи 4 тура Лиги чемпионов. Сумасшедший матч выдали Челси и Аякс, Валенсия на своем поле разгромила Лилль, а Ливерпуль выстрадал победу в матче с Генком.

Лига чемпионов. Групповой этап.

Результаты матчей 5 ноября:

Зенит – РБ Лейпциг 0:2

Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63

Барселона – Славия Прага 0:0

Ливерпуль – Генк 2:1

Голы: Вейналдум, 14, Окслейд-Чемберлен, 53 – Саматта, 41

Наполи – Зальцбург 1:1

Голы: Лосано, 44 – Холанд, 11 (пенальти)

Лион – Бенфика 3:1

Голы: Андерсен, 4, Депай, 33, Траоре, 89 – Сеферович, 78

Валенсия – Лилль 4:1

Голы: Парехо, 66 (пенальти), Сумаоро, 82 (автогол), Кондогбия, 84, Торрес, 90 – Осимхен, 25

Челси – Аякс 4:4

Голы: Жоржиньо, 4, 71 (оба – пенальти), Асиликуэта, 63, Р. Джеймс, 74 – Абрахам, 2 (автогол), Промес, 20, Кепа, 35 (автогол), ван де Беек, 55

Боруссия Дортмунд – Интер 3:2

Голы: Хакими, 51, Брандт, 64, Хакими, 77 – Мартинес, 5, Весино, 40

Напомним, сегодня, 6 ноября, свой матч в групповом этапа Лиги чемпионов проведет донецкий Шахтер. Горняки на выезде сыграют против загребского Динамо.

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Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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