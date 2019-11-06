Сантос хочет вернуть Динамо звездного легионера

Новости спорта:Руководство Сантоса направило киевскому Динамо письмо с просьбой досрочно вернуть из аренды полузащитника Дерлиса Гонсалеса.

Руководство Сантоса направило киевскому Динамо письмо с просьбой досрочно вернуть из аренды полузащитника Дерлиса Гонсалеса. Об этом сообщает Twitter Pelé Eterno.

По информации источника, бразильский клуб хочет сэкономить деньги на зарплате парагвайца. Сантос планирует, что Дерлис вернется в Киев в январе, хотя договор аренды истекает летом 2020 года.

Напомним, Гонсалес перешел в Динамо из швейцарского Базеля в 2015 году.

Летом 2018 года Дерлис присоединился к Сантосу на правах аренды. В текущем сезоне 25-летний вингер забил 8 голов в 33 матчах за бразильский клуб, но в последнее время перестал попадать в основу команды.