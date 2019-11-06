Скачать
Среда, 06.11.2019
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Украинка выиграла третий подряд чемпионат мира по гребле (Видео)
Украинка выиграла третий подряд чемпионат мира по гребле (Видео)
Челси - Аякс: видео голов и обзор матча
Челси - Аякс: видео голов и обзор матча
Боруссия Д обыграла Интер, проигрывая 0:2 по ходу матча
Боруссия Д обыграла Интер, проигрывая 0:2 по ходу матча

Сантос хочет вернуть Динамо звездного легионера

Сантос хочет вернуть Динамо звездного легионера
09:54 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Руководство Сантоса направило киевскому Динамо письмо с просьбой досрочно вернуть из аренды полузащитника Дерлиса Гонсалеса.

Руководство Сантоса направило киевскому Динамо письмо с просьбой досрочно вернуть из аренды полузащитника Дерлиса Гонсалеса. Об этом сообщает Twitter Pelé Eterno.

По информации источника, бразильский клуб хочет сэкономить деньги на зарплате парагвайца. Сантос планирует, что Дерлис вернется в Киев в январе, хотя договор аренды истекает летом 2020 года.

Напомним, Гонсалес перешел в Динамо из швейцарского Базеля в 2015 году.

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)

Летом 2018 года Дерлис присоединился к Сантосу на правах аренды. В текущем сезоне 25-летний вингер забил 8 голов в 33 матчах за бразильский клуб, но в последнее время перестал попадать в основу команды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Дерлис Гонсалес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
02 Зенит 0:2 Лейпциг: события матча
03 Чемпионка UFC показала фото в одних поясах
04 Космический матч: в одной атаке два удаления или как Челси и Аякс забили 8 голов
05 Скоро трансфер?: Месси прибыл на игру Лиги чемпионов в провокационном свитере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь