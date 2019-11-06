Игроки Наполи протестуют против своего президента: причины скандала

Новости спорта:Футболисты Наполи отказались отправиться на клубную базу по приказу президента неаполитанского клуба.

В стане вице-чемпионов чемпионата Италии Наполи накаляется обстановка. Футболисты неаполитанского клуба отказались отправляться на клубную базу по окончанию поединка четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает в своем твиттер-аккаунте журналист Танкреди Палмери, игроки Наполи приняли решение не возвращаться на базу после матча с Ред Булл Зальцбург в ЛЧ, который завершился вничью 1:1.

После матча с чемпионом Австрии все футболисты обязаны были отправится на клубную базу, такое распоряжение сделал президент клуба Аурелио Де Лаурентис. На базе игроки должны были оставаться в течении пяти дней, однако капитан Наполи Лоренцо Инсинье провел встречу с сыном президента неаполитанского клуба и заявил: "Мы все отправляемся по своим домам. Иди и передай это своему отцу".

После четырех сыгранных туров в рамках группового этапа Лиги чемпионов Наполи имеет 8 очков в своем активе и располагается на второй позиции в группе Е. Первая строчка за Ливерпулем, ниже расположились Зальцбург и Генк.

Что касается чемпионата Италии, то тут дела Наполи плохи. Перед командой стоит задача бороться за чемпионство, однако неаполитанцы откровенно провалили старт сезона и сейчас занимают всего лишь 7-ю позицию в турнирной таблице Серии А с 18 баллами в активе. В минувшем туре Наполи проиграл Роме, тренером которой является экс-наставник донецкого Шахтера Пауло Фонсека.