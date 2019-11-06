Скачать
Среда, 06.11.2019
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Динамо З - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Динамо З - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Челси - Аякс: видео голов и обзор матча
Челси - Аякс: видео голов и обзор матча
Аталанта - Ман Сити: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Ман Сити: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Игроки Наполи протестуют против своего президента: причины скандала

Игроки Наполи протестуют против своего президента: причины скандала
12:48 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболисты Наполи отказались отправиться на клубную базу по приказу президента неаполитанского клуба.

В стане вице-чемпионов чемпионата Италии Наполи накаляется обстановка. Футболисты неаполитанского клуба отказались отправляться на клубную базу по окончанию поединка четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. 

Как сообщает в своем твиттер-аккаунте журналист Танкреди Палмери, игроки Наполи приняли решение не возвращаться на базу после матча с Ред Булл Зальцбург в ЛЧ, который завершился вничью 1:1.

После матча с чемпионом Австрии все футболисты обязаны были отправится на клубную базу, такое распоряжение сделал президент клуба Аурелио Де Лаурентис. На базе игроки должны были оставаться в течении пяти дней, однако капитан Наполи Лоренцо Инсинье провел встречу с сыном президента неаполитанского клуба и заявил: "Мы все отправляемся по своим домам. Иди и передай это своему отцу".

Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)

После четырех сыгранных туров в рамках группового этапа Лиги чемпионов Наполи имеет 8 очков в своем активе и располагается на второй позиции в группе Е. Первая строчка за Ливерпулем, ниже расположились Зальцбург и Генк.

Челси - Аякс: видео голов и обзор матча

Что касается чемпионата Италии, то тут дела Наполи плохи. Перед командой стоит задача бороться за чемпионство, однако неаполитанцы откровенно провалили старт сезона и сейчас занимают всего лишь 7-ю позицию в турнирной таблице Серии А с 18 баллами в активе. В минувшем туре Наполи проиграл Роме, тренером которой является экс-наставник донецкого Шахтера Пауло Фонсека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Наполи, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
02 Зенит 0:2 Лейпциг: события матча
03 Скоро трансфер?: Месси прибыл на игру Лиги чемпионов в провокационном свитере
04 Чемпионка UFC показала фото в одних поясах
05 Космический матч: в одной атаке два удаления или как Челси и Аякс забили 8 голов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь