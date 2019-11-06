На матче Динамо - Шахтер в Хорватии ожидается аншлаг

Новости спорта:Сколько болельщиков ожидается на матче Лиги чемпионов Динамо (Загреб) - Шахтер.

Сегодняшний поединок Лиги чемпионов между загребским Динамо и Шахтером должно посетить более 32 тысяч болельщиков, сообщает sportmanija.mk.

Этот показатель станет рекордным для хорватского клуба. Предыдущий максимальный результат был достигнут в 2011 году, когда игру с Мальме посетили 30065 человек.

Встреча пройдет на стадионе Максимир, вместимость которого составляет чуть более 35 тысяч.

Поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо Загреб — Шахтер состоится сегодня, начало — в 22:00.

Шахтер и Динамо после трех туров набрали по 4 очка и делят 2-3-е места в группе. Лидирует с 9 очками Манчестер Сити, Аталанта замыкает группу, не набрав ни одного очка.