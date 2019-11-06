Зидан озвучил мечту Мбаппе

Новости спорта:Зинедин Зидан рассказал, что Килиан Мбаппе всегда хотел выступать в составе Королевского клуба.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова бывшего вице-президента "Монако", что форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе всегда хотел играть за мадридский клуб.

"Игрок сам собирается решить своё будущее, вот что он будет делать. В настоящий момент он является игроком "ПСЖ", а что произойдёт дальше — посмотрим. Но насколько мне известно, он всегда говорил о том, что его мечта — играть за "Реал", — сказал Зидан на пресс-конференции.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022 года. Француз перешёл из "Монако" в столичный клуб летом 2017 года. Трансфер нападающего обошёлся клубу в € 180 млн. В текущем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 10 матчах. На его счету 9 забитых мячей и 4 результативные передачи.