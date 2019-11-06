Ювентус вошел в "клуб 300" Лиги чемпионов

Новости спорта:Туринский "Ювентус" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" забил 300-й гол в Лиге чемпионов.

Автором юбилейного гола стал валлийский полузащитник Аарон Рэмси, отправивший мяч в ворота "железнодорожников" после ошибки голкипера московского клуба Маринато Гильерме. Матч проходит в Москве на стадионе "РЖД Арена".

По числу голов в Лиге чемпионов "Ювентус" уступает только мадридскому "Реалу" (554), "Барселоне" (506), мюнхенской "Баварии" (470) и "Манчестер Юнайтед" (373).

"Ювентус" девять раз доходил до финала Лиги чемпионов. Туринский клуб дважды становился победителем турнира и семь раз проигрывал в финале.