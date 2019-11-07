Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)

Новости спорта:Динамо Загреб и Шахтер ударно провели матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

В Загребе на стадионе "Максимир" завершился матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 в квартете С Динамо Загреб - Шахтер. Итоговый счет 3:3.

Динамо З 3:3 Шахтер

Голы: Петкович 25', Иванушец 83', Адеми 89' - Алан Патрик 13', Моарес 90+3', Тете 90+8'

Предупреждения: Дилавер 34', Моро 41', Адеми 90+8' - Марлос 73'

Удаления: Моро 74' (вторая желтая) - Марлос 79'

В первом тайме команды обменялись голами. Открыли счет в поединке Горняки: на 13-й минуте матча Алан Патрик замкнул идеальный прострел Мораеса с правого фланга. Хозяева отыгрались благодаря Петковичу, которые после подачи с правого фланга перевесел в воздухе сразу же двух игроков дончан и ударом головой поразил ворота Пятова с близкой дистанции.

Лучшие моменты первого тайма:

Второй тайм начался с атак хозяев, одна из которых едва не привела к взятию ворот: на 59-й минуте встречи Оршич пробивал из убойной позиции и лишь усилиями Кривцова мяч полетел не в створ, а в каркас ворот. За 15 минут до конца основного времени матча Моро получил вторую желтую и оставил Динамо в меньшинстве. Еще через пару минут повторил судьбу Моры и Марлос. Под занавес второго тайма вышедший на замену Иванушец вывел Динамо вперед, а на уже последних минутах основного времени поединка Адеми вколотил третий мяч в ворота Пятова. Горняки невероятным образом сумели отыграться в добавленное время: сначала Мораес ударом головой сократил отставание в счете, а затем Пятов заработал 11-метровый, который реализовал Тете.

Лучшие моменты второго тайма:

Составы команд:

Динамо З: Ливакович — Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович (Иванушец 72'), Моро, Адеми, Леовац — Ольмо, Оршич (Гьира 77')— Петкович (Кендзер 90+1').

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо 84'), Исмаили — Степаненко (Маркос Антонио 90'), Патрик (Тете 84') — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Положение команд после 4-го тура:

Следующий матч горняки проведут 26 ноября в гостях против Манчестер Сити.