Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)

Новости спорта:Вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в гостевом матче четвертого тура Лиги чемпионов против загребского Динамо смог вырвать ничью, дважды забив в компенсированное время (3:3).

Сначала украинский форвард бразильского происхождения Жуниор Мораес сократил преимущество на 90 +3 минуте, а после Тете, вышедший на замену, успешно реализовал пенальти на 90 +8 минуте. Также голом в составе "горняков" отличился Алан Патрик.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо З - Шахтер:

Динамо З — Шахтер 3:3

Голы: Петкович, 25, Иванушец, 83, Адеми, 89 — Алан Патрик, 13, Коваленко, 90+4, Тете, 90+8 (пен.)

Динамо З: Ливакович — Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович (Иванушец, 72), Моро, Адеми, Леовац — Ольмо, Оршич (Гьира, 77) — Петкович.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили — Степаненко, Патрик (Тете, 86) — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.