Скачать
Четверг, 07.11.2019
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Хирн назвал имя следующего соперника Усика
Хирн назвал имя следующего соперника Усика
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Реал - Галатасарай: бенефис 18-летнего Родриго в Мадриде (Видео)
Реал - Галатасарай: бенефис 18-летнего Родриго в Мадриде (Видео)

Ребров сравнил Гвардиолу и Клоппа

Ребров сравнил Гвардиолу и Клоппа
12:30 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Twitter

Новости спорта:Сергей Ребров рассказал, какие принципы футбола пытается привить своей команде.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, какие принципы футбола пытается привить своей команде. Слова украинского специалиста приводит пресс-служба UEFA:

«Не могу сказать, что проповедую философию какого-то тренера, который мне нравится. Мне нравится играть с мячом, контролировать его. Но, конечно, я стараюсь привить команде принципы баланса, так как современный футбол требует от тебя контроля мяча и очень быстрого перехода от обороны к атаке и обратно.

Конечно, я работал со многими тренерами из разных стран, разных направлений, ездил на стажировки к Юргену Клоппу, Хосепу Гвардиоле. Смотрел много тренировок, видел много тренеров и почерпнул от каждого из них. Тренер должен быть разносторонним. Он не может быть только тактиком, только стратегом, только мотиватором. В тренере должны сочетаться все эти компоненты. Тогда у тебя есть какие-то шансы на успех».

Напомним, летом Игорь Суркис пытался вернуть Реброва в «Динамо», однако специалист не рассматривает этот вариант продолжения тренерской карьеры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
03 Роналду сыграет в Москве: стартовые составы на матч Локомотив - Ювентус
04 Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
05 Ювентус вошел в "клуб 300" Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь