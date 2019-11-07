Ребров сравнил Гвардиолу и Клоппа

Новости спорта:Сергей Ребров рассказал, какие принципы футбола пытается привить своей команде.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, какие принципы футбола пытается привить своей команде. Слова украинского специалиста приводит пресс-служба UEFA:

«Не могу сказать, что проповедую философию какого-то тренера, который мне нравится. Мне нравится играть с мячом, контролировать его. Но, конечно, я стараюсь привить команде принципы баланса, так как современный футбол требует от тебя контроля мяча и очень быстрого перехода от обороны к атаке и обратно.

Конечно, я работал со многими тренерами из разных стран, разных направлений, ездил на стажировки к Юргену Клоппу, Хосепу Гвардиоле. Смотрел много тренировок, видел много тренеров и почерпнул от каждого из них. Тренер должен быть разносторонним. Он не может быть только тактиком, только стратегом, только мотиватором. В тренере должны сочетаться все эти компоненты. Тогда у тебя есть какие-то шансы на успех».

Напомним, летом Игорь Суркис пытался вернуть Реброва в «Динамо», однако специалист не рассматривает этот вариант продолжения тренерской карьеры.