Нойер: Мы победили заслуженно

Новости спорта:Мануэль Нойер поделился эмоциями от матча с Олимпиакосом.

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер - о досрочном выходе в плей-офф Лиги чемпионов после победы над "Олимпиакосом".

"Мы показали хорошую игру, смогли контролировать все на протяжении 90 минут, и в целом показать то, что хотели, - приводит слова стража ворот пресс-служба мюнхенского клуба.

Сопернику пришлось много бегать, и под конец у них закончились силы. Мы заслуженно победили. Победа превыше всего, но для нашей уверенности при игре в обороне важно, что мы не пропустили.

Мы хорошо оборонялись впереди и после потери мяча сразу оказывали давление на соперника. Наша основная цель была правильно располагаться и усердно работать. В атаке мы тоже действовали хорошо" - заявил Мануэль.