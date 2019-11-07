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Нойер: Мы победили заслуженно

Нойер: Мы победили заслуженно
14:30 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Мануэль Нойер поделился эмоциями от матча с Олимпиакосом.

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер - о досрочном выходе в плей-офф Лиги чемпионов после победы над "Олимпиакосом".

"Мы показали хорошую игру, смогли контролировать все на протяжении 90 минут, и в целом показать то, что хотели, - приводит слова стража ворот пресс-служба мюнхенского клуба.

Сопернику пришлось много бегать, и под конец у них закончились силы. Мы заслуженно победили. Победа превыше всего, но для нашей уверенности при игре в обороне важно, что мы не пропустили.

Мы хорошо оборонялись впереди и после потери мяча сразу оказывали давление на соперника. Наша основная цель была правильно располагаться и усердно работать. В атаке мы тоже действовали хорошо" - заявил Мануэль.

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ФК Бавария, Лига Чемпионов, Новости спорта, Новости футбола, Мануэль Нойер.
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