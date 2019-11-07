Милан намерен избавиться от скандального полузащитника

Новости спорта:Франк Кессье может покинуть Милан уже

Милан попытается продать полузащитника Франка Кессье ближайшей зимой, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sport Mediasat.

В услугах ивуарийца заинтересован английский Вулверхэмптон, который был близок к подписанию Франка минувшим летом. Россонери планируют запросить за футболиста порядка 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кессье принял участие в 10 матчах Милана в чемпионате Италии и отметился единственным голом.

Напомним, что летом из Милана в Вулверхэмптон перебрался итальянский нападающий Патрик Кутроне. Сумма трансфера без учета бонусов предположительно составила 18 миллионов евро.

На сегодняшний день россонери занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и по ходу кампании успели сменить главного тренера: начинавшего сезон Марко Джампаоло у руля команды сменил Стефано Пиоли.