Селезнев: Ракицкий - лучший защитник

Новости спорта:Опытный форвард похвалил Ярослава Ракицкого.

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал решение 30-летнего защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого уйти из сборной Украины.

«Брат, ты — самый сильный защитник, с котором я играл в одной команде», — написал Селезнев в Instagram.

На протяжении карьеры Селезнев и Ракицкий вместе защищали цвета донецкого «Шахтера». Также на счету Селезнева 57 матчей в составе национальной команды Украины, где он забил 11 мячей.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.