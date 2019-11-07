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Официально: Вернидуб назначен тренером Шахтера

Официально: Вернидуб назначен тренером Шахтера
17:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский специалист Юрий Вернидуб возглавил белорусский клуб.

Юрий Вернидуб сегодня был представлен игрокам солигорского Шахтера в качестве нового главного тренера команды, сообщил официальный сайт клуба.

В тренерский штаб Вернидуба вошли Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

Вернидуб получает разрешение на работу в Беларуси, поэтому в ближайшем матче против Славии исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Никифоренко.

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Шахтер Солигорск после 27 туров чемпионата Беларуси занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Динамо-Брест на девять очков.

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Юрий Вернидуб, Футбол, Новости футбола, ФК Шахтер (Солигорск).
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