Копенгаген - Динамо: названы стартовые составы

Новости спорта:Копенгаген и Динамо огласили стартовые составы.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко определился со стартовым составом команды на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против датского Копенгагена.

Михайличенко в сравнении с предыдущим матчем против Копенгагена сделал одно изменение. Вместо Карлоса Де Пены сыграет Александр Караваев.

Динамо: Бущан — Кенджера, Шабанов, Попов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Караваев, Цыганков, Вербич — Беседин

Запасные: Кучерук, Гармаш, Буяльский, Де Пена, Шапаренко, Соль, Родригес

Копенгаген: Йонссон – Варела, Нельссон, Папаяннопулос, Бенгтссон – Фальк Йенсен, Зека, Стаге, Фишер – Сантос, Сотириу

Запасные: Грютебуст, Бартолец, Хор, Томсен, Биль, Дарами, Бендтнер

Матч Копенгаген — Динамо пройдет в Дании. Начало поединка в 19:55. Команды после трех туров набрали по 5 очков и делят первое место группы B.