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Ливерпуль готов побить трансферный рекорд ради покупки Мбаппе

Ливерпуль готов побить трансферный рекорд ради покупки Мбаппе
20:05 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Ливерпуль хочет купить Мбаппе.

Руководство Ливерпуля заинтересовано в приобретении 20-летнего нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.

По информации издания, у Ливерпуля нет финансовых проблем с высокой стоимостью игрока, поскольку клуб не потратил много денег в минувшее летнее трансферное окно.

Ожидается, что на трансфер придется потратить около 250 млн евро.

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Ожидается, что Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона-2019/20, но с высокой долей вероятности парижане не захотят отпускать форварда в другой клуб даже за большую компенсацию.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Киллиан Мбаппе.
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