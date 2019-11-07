Ливерпуль готов побить трансферный рекорд ради покупки Мбаппе

Новости спорта:Ливерпуль хочет купить Мбаппе.

Руководство Ливерпуля заинтересовано в приобретении 20-летнего нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.

По информации издания, у Ливерпуля нет финансовых проблем с высокой стоимостью игрока, поскольку клуб не потратил много денег в минувшее летнее трансферное окно.

Ожидается, что на трансфер придется потратить около 250 млн евро.

Ожидается, что Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона-2019/20, но с высокой долей вероятности парижане не захотят отпускать форварда в другой клуб даже за большую компенсацию.