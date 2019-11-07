Вернидуб прокомментировал назначение в Шахтер

Новости спорта:Вернидуб признался, что давно следит за чемпионатом Беларуси.

Украинский специалист Юрий Вернидуб, возглавивший солигорский «Шахтер», поделился мнением о чемпионате Беларуси.

«Всегда следил за чемпионатом Беларуси. Знал, что здесь в последние годы было три гранда: «Динамо» Минск, как бы они не выступали сейчас – это бренд; БАТЭ – многократный участник групповых этапов еврокубков; «Шахтер» – команда, которая всегда в тройке призеров.

В нынешнем году о себе очень серьезно заявляет «Динамо-Брест». Понимаю, что здесь хороший чемпионат. Взять даже тот факт, что его разыгрывают 16 клубов. На постсоветском пространстве мало осталось таких первенств.

В Украине сейчас, например, 12 команд в премьер-лиге. Да, есть планы, чтобы со следующего года было 14 команд, через год – 16. Я считаю, что это оптимальный вариант. В Беларуси это уже есть.

Да, произошла ситуация с минским «Торпедо», команда не доиграла чемпионат. Думаю, это единичный случай. В Украине, к сожалению, в последние годы такое бывало не раз», – сказал Вернидуб.