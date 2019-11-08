Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы

Новости спорта:Подопечные Владимира Шарана вырвали ничью в матче Лиги Европы против французского Сент-Этьенна

К началу решающего этапа группового раунда Лиги Европы коллектив Владимира Шарана подошел с оптимистичным количеством набранных очков. По два пункта имели украинская Александрия и французский Сент-Этьенн перед вторым очным противостоянием, которое проходило на поле уже привычного для клуба из Кировоградской области на международной арене в этом сезоне львовского стадиона "Арена Львов".

Два предшествовавших отчетному поединка "оленям" удалось завершить с одинаковым счетом — 1:1, что помогло украинской команде продвинуться в направлении третьей строчки турнирной таблицы, обогнав Сент-Этьенн за счет мяча, забитого на выезде в очном противостоянии. Однако этот результат стал лишь малой частью достижений на предельно сложном пути Александрии к итоговой цели — постараться навязать борьбу за выход из группы I в стадию плей-офф завсегдатаям последних розыгрышей еврокубков.

Но и соперник Александрии был явно не прочь зацепиться за продолжение участия в розыгрыше Лиги Европы. Команда Клода Пюэля серьезно забуксовала во французской Лиге 1 на старте сезона, так что вполне серьезно рискует оказаться за бортом еврокубков в следующем году. Одно лишь было очевидно каждому наблюдавшему за этим поединком — победитель с большой долей вероятности оставит проигравшего за гранью выхода в плей-офф.

Предельно любопытно было наблюдать за командой Шарана в атаке на самом старте отчетного поединка. Александрия сумела навязать своему сопернику скоростной футбол, на который Сент-Этьенн долго не мог найти достойного ответа в виде прессинга. Дошло даже до того, что первый серьезный вратарский сейв в матче был совершен именно Стефаном Руффье. Голкиперу французской команды пришлось реагировать на удар Банады с подкруткой от входа в штрафную, а затем откровенно спасать свою команду от неминуемого гола после выстрела все того же полузащитника "оленей" с близкой дистанции в ситуации практически один на один.

Что тут сказать — надо было забивать Александрии в имевшихся возможностях, и тогда, возможно, мы бы не стали свидетелями неприятного для хозяев поля на табло по состоянию на момент свистка арбитра на перерыв. Юрий Панькив откровенно зазевался с моментом выхода из ворот, после чего не нашел ничего лучшего, кроме как сбить с ног набравшего приличный ход Хазри. Пострадавший игрок "зеленых" подошел к исполнению футбольного наказания со всей ответственностью, и спокойно покатил мяч в правый нижний угол ворот Александрии.

Момент с дальним ударом Берича, после которого мяч прошел в считанных сантиметрах от правого верхнего угла ворот Панькива и голевой выстрел со штрафного от Глеба Бухала разделяла почти половина игрового времени поединка, которую команды провели в ожесточенной борьбе за мяч на любом из доступных фрагментов поля. Жаль, что стандарт от защитника Александрии не был записан как взятие ворот по причине офсайда у Евгения Банады, в спину которого и пришелся удар партнера по команде, и лишь после этого мяч отправился в сетку.

Уместным этот гол мог быть еще и по той причине, что подопечные Шарана сразу же проспали контрвыпад на свои ворота. Буанга качественно распорядился мячом у чужих владений, выдав изумительный по точности пас на ход Камара, который сразу же перевел эту передачу в сетку ударом с носка.

Получив второй мяч, хозяева существенно обозлились и на себя, и на оппонента, в результате чего атаки Александрии начали набирать действительно угрожающий темп. Гол был не минуем, а точный удар Дениса Безбородько от лицевой границы вратарской сумел сократить отставание на табло. И чтобы украинскому зрителю не пришлось грустить по итогу третьего поединка еврокубков с участием нашей команды на этой недели, Максим Задерака на первой компенсированной минуте воспользовался грубой ошибкой Руффье при игре на верховом мяче в районе одиннадцатиметровой отметки. Удар игрока, который выше на замену на 78-й минуте встречи по навесной траектории за шиворот опытному стражу ворот стал эффектным завершением очередного увлекательного приключения команды Шарана на европейских полях.

В следующем туре французский Сент-Этьенн будет принимать на своем поле бельгийский Гент, а Александрия попробует взять реванш у немецкого Вольфсбурга перед глазами родной публики.

Обзор матча:

Александрия — Сент-Этьенн 2:2

Голы: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 — Хазри, 24 (пен.), Камара, 72

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьков, 84).

Сент-Этьенн: Руффье — Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак — Буанга, Юссуф, Ахолу — Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазри (Габриэль Силва, 73).