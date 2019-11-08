Ляп Бущана, шедевр Вербича: обзор матча Копенгаген - Динамо (Видео)

Динамо на выезде сыграло вничью с другим лидером группы, Копенгагеном — 1:1.
Первый гол в матче забили датчане — уже на 4-й минуте отличился Йенс Стаге. Виктор Цыганков на 14-й минуте мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. На 70-й минуте Беньямин Вербич забил и принес Динамо ничью — 1:1.
Обзор матча:
Копенгаген – Динамо 1:1
Голы: 1:0 – 4 Стаге, 1:1 – 70 Вербич.
Копенгаген: Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотериу.
Динамо: Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич (де Пена, 89), Сидорчук, Цыганков, Беседин.