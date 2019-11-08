Ляп Бущана, шедевр Вербича: обзор матча Копенгаген - Динамо (Видео)

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08:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Киевское Динамо расписало ничью с лучшим клубом Дании в рамках группового этапа Лиги Европы.

Динамо на выезде сыграло вничью с другим лидером группы, Копенгагеном — 1:1.

Первый гол в матче забили датчане — уже на 4-й минуте отличился Йенс Стаге. Виктор Цыганков на 14-й минуте мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. На 70-й минуте Беньямин Вербич забил и принес Динамо ничью — 1:1.

 Обзор матча:

Копенгаген – Динамо 1:1

Голы: 1:0 – 4 Стаге, 1:1 – 70 Вербич.

Копенгаген: Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотериу.

Динамо: Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич (де Пена, 89), Сидорчук, Цыганков, Беседин.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Копенгаген, Футбол, Новости футбола.
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