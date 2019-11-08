История на ваших глазах: обзор матча Александрия - Сент-Этьенн (Видео)

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы Александрия смогла отыграть два мяча у Сент-Этьенна благодаря голам Безбородько и Задераки.
Обзор матча:
Александрия — Сент-Этьен 2:2
Голы: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 — Хазри, 24 (пен.), Камара, 72
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьков, 84).
Сент-Этьен: Руффье — Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак — Буанга, Юссуф, Ахолу — Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазри (Габриэль Силва, 73).