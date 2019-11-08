Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках

Новости спорта:Все три украинские команды на этой неделе в еврокубках сыграли свои матчи вничью.

Все три украинские команды на этой неделе в еврокубках сыграли свои матчи вничью, что позволило Украине заработать три балла для таблицы коэффициентов УЕФА (за победу начисляется два очка, за ничью - 1).

Таким образом, украинские клубы внесли свой вклад следующим образом:

Шахтер - 8 очков

Динамо - 5,5 очков

Заря - 4 очка

Александрия - 3 очка

Мариуполь - 0,5 очка

Итак, в активе Украины пока 21 очко или 4,2 балла, что позволяет в сезоне занимать 14-е место, а по результатам последних пяти сезонов уверенно удерживать 10-е место.

От Бельгии отставание увеличилось с 3 до 3,2 баллов, Нидерландам мы проигрываем вместо 0,800 балла - 1,050 баллов, а вот отрыв от Турции увеличился с 1,1 до 1,3 балла.

Подчеркнем, что после реформы еврокубков и внедрение третьего турнира в 2021 году и восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно - участие пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном), одного - в Лиге Европы (плей-офф раунде) и двух - в Лиге Европы-2 (один - в третьем квалификационном и один - во втором квалификационном).

А вот десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон 2021/2022.