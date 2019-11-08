Фернандиньо: Манчестер Сити едет в Ливерпуль за победой

Новости спорта:Чемпиона Англии не устроит выездная ничья с практически непогрешимым в плане очков конкурентом.

Манчестер Сити после 11 туров Премьер-лиги отстает от Ливерпуля на шесть очков, однако надеется в воскресенье сократить это отставание до трех пунктов, заверил полузащитник "горожан" Фернандиньо.

"Мы едем в Ливерпуль за победой. Наш менталитет – всегда играть на победу, как это было и в игре с Аталантой с самой первой минуты", — цитирует Фернандиньо Goal.

Фернандиньо в качестве игрока Ман Сити играл на Энфилде семь раз, но лишь раз не проиграл – в прошлом сезоне, когда команды сыграли 0:0.

В эру Премьер-лиги Ман Сити лишь раз обыграл "красных" в Ливерпуле – в 2003 году.