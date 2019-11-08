Скачать
Пятница, 08.11.2019
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник

Фернандиньо: Манчестер Сити едет в Ливерпуль за победой

Фернандиньо: Манчестер Сити едет в Ливерпуль за победой
10:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Чемпиона Англии не устроит выездная ничья с практически непогрешимым в плане очков конкурентом.

Манчестер Сити после 11 туров Премьер-лиги отстает от Ливерпуля на шесть очков, однако надеется в воскресенье сократить это отставание до трех пунктов, заверил полузащитник "горожан" Фернандиньо.

"Мы едем в Ливерпуль за победой. Наш менталитет – всегда играть на победу, как это было и в игре с Аталантой с самой первой минуты", — цитирует Фернандиньо Goal.

Фернандиньо в качестве игрока Ман Сити играл на Энфилде семь раз, но лишь раз не проиграл – в прошлом сезоне, когда команды сыграли 0:0.

В эру Премьер-лиги Ман Сити лишь раз обыграл "красных" в Ливерпуле – в 2003 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Фернандиньо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Пушечный выстрел Яремчука принес победу Генту: шедевр украинца (Видео)
03 Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы
04 Копенгаген - Динамо: гол Вербича (Видео)
05 Ливерпуль готов побить трансферный рекорд ради покупки Мбаппе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь