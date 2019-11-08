Юный рекордсмен Реала мог оказаться в Барселоне

Новости спорта:Мадридцам пришлось раскошелиться.

Бразильский вингер-вундеркинд из Реала, который стал вторым самым молодым автором хет-трика в истории Лиги чемпионов после Рауля, в свое время мог оказаться в другом европейском гранде. Борьбу за него вели еще до дебюта в основе Сантоса.

По словам бывшего футболиста Шахтера Элано, при котором 18-летний бразилец дебютировал в составе Святых, Ливерпуль пытался подписать его еще до интереса Реала, но не захотел много платить.

«Они проявляли сильный интерес еще когда он находился в академии, но предложили очень мало. Впоследствии Реал начал с 30 миллионов евро, и я тогда сказал руководству, что он того стоит», — цитирует Элано Goal.com.

В итоге мадридцы еще в 2017 году подписали Родриго за 40 миллионов евро, которые получил Сантос, а самому игроку и его агентам заплатили по 8 миллионов евро. По похожей схеме ранее был подписан вингер Фламенго Винисиус Жуниор — Флорентино Перес в поисках нового Неймара потратил в сумме 120 миллионов евро.

При этом Барселона в обоих случаях опережала мадридцев благодаря бразильскому представителю клуба Андре Кури и имела устное соглашение с Родриго, но не собиралась гоняться с Реалом в финансовом плане, утверждает Sport.es.

Например, сине-гранатовые предлагали юному игроку меньше миллиона евро в качестве бонуса за подписание. В результате его отец Эрик Батиста де Гоэс после сделки с Реалом извинился перед Барселоной за нарушение договоренности.

Пока Родриго успел сыграть только 6 матчей за Реал во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.