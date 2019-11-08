"Золотой мальчик" Шахтера: Хочу забивать в каждом матче

Новости спорта:Виктор Коваленко рассказал о подготовке Шахтера к матчу против Динамо.

В преддверии 14-го тура украинской Премьер-лиги, где донецкий Шахтер сразится с киевским Динамо, хавбек "горняков" прокомментировал шансы команд, а также поделился ожиданиями от матча.

"Уже не первый раз играем против них, знаем Динамо полностью. Вчерашний матч против Копенгагена смотрел, пропустили быстро, но хорошо, что затем отыгрались.

Мы живем ради того, чтобы играть больше матчей. Думаю, что у всех нас на матч с Динамо будет полно сил.

Выиграем ли титул, если победим Динамо? Не думаю, что чемпионство будет у нас в кармане, но то, что жить нам будет гораздо легче – это 100%. Будем все силы прикладывать, чтобы выиграть. Мы 100% жаждем реванша. Мы проиграли важный матч и теперь желаем реабилитироваться.

Какие у меня амбиции? Забивать в каждом матче, они никуда не пропадают. Но не всегда получается", - рассказали игрок.

Напомним, что матч пройдет 10 ноября, в Харькове на ОСК Металлист.