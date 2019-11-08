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Наставник Шахтера сравнил киевское и загребское Динамо

Наставник Шахтера сравнил киевское и загребское Динамо
12:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о состоянии своих футболистов, о предстоящем матче против Динамо Киев и прошедшем против Динамо Загреб.

На матч против загребского Динамо в Лиге чемпионов в составе донецкого Шахтера не полетели Евгений Коноплянка и Манор Соломон. В самом поединке получил травму Тарас Степаненко.

"Мы еще оцениваем ситуацию. Вчера был выходной, а сегодня игроки работают с медиками. Позже будем знать, на кого сможем рассчитывать в матче против Динамо".

Шахтер свой матч против хорватов сыграл в среду, тогда как киевское Динамо в Лиге Европы играло на день позже.

"Является ли то, что мы отдыхали на день больше преимуществом, мы увидим только на практике. Футбол переполнен теориями, но важна практика. Часто команды с более уставшими футболистами показывают себя гораздо лучше, иногда наоборот. Мы, рассматривая этот матч, не придаем значения тому, насколько больше у нас было времени, чтобы отдохнуть. Нас ждет сложный матч против сильной команды. Динамо сейчас переживает хороший период, и мы должны максимально хорошо себя показать, чтобы выиграть".

Главный тренер Александрии Владимир Шаран после матча с Сент-Этьенном заявил, что его команда вдохновлялась камбэком "горняков" в матче с Динамо Загреб. 

"В течение сезона у нас было несколько матчей, в которых мы показали, что не сдаемся до самого конца. Вся команда с сильным характером, отдается игре. Против Аталанты показали, что играем до последней секунде, в Загребе, на Олимпийском с Динамо. Команда борется за результат и это очень важно. Если нами вдохновляются, значит, у них есть поводы для этого".

Каштру поделился мнением, чем будут отличаться матчи с Динамо в Кубке и чемпионате.

"Это разные турниры. Когда заканчивается матч в Кубке – уже ничего сделать нельзя. В чемпионате, несмотря на результат, будет еще много возможностей зарабатывать очки. Каждая игра – это разная история".

Португальский наставник объяснил, почему даже в случае победы его команды нельзя считать борьбу за чемпионство завершенной.

"13 очков отрыва на этом этапе сезона ничего не решат. Вот вам свежий пример, даже на 90-й минуте когда счет 3:1, непонятно, кто выиграет".

"Какое Динамо сильнее? У меня осталось впечатление, что мы совершили несколько фатальных ошибок в матче против Загреба. С Киевом также всегда матчи очень непростые, это очень сильная команда, но я хочу говорить, что какая-то из команд сильнее, а другая слабее".

Прокомментировал тренер и тот момент, что пенальти на последней минуте матча против Динамо Загреб пробивал Тете.

"Если бы он не забил, все бы говорили мне, что не надо было разрешать ему делать это. Он проявил характер и большую уверенность в себе, если бы лично я был на поле, я бы не хотел пробивать одиннадцатиметровый в такой ситуации".

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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