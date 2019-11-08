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Российский форвард Черноморца разорвал контракт с клубом

Российский форвард Черноморца разорвал контракт с клубом
12:15 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Павлов перебрался в Черноморец в феврале 2019 года и стал первым за пять лет россиянином, перешедшим в клуб украинской Премьер-лиги.

Российский нападающий Черноморца Василий Павлов сообщил о том, что покидает одесский клуб.

«Спасибо, Черноморец! Сегодня, мы с клубом расторгли контракт», — написал футболист в своем Instagram.

«Горжусь, что был частью этой команды, этого большого клуба. Вместе мы пережили много ярких моментов, хороших и плохих, но я всегда старался честно выполнять свою работу, играть с душой и отдаваться на 100%. Желаю Черноморцу только успехов и процветания. Болельщикам отдельное спасибо за прием, мне нравилось здесь играть».

Павлов перебрался в Черноморец в феврале 2019 года и стал первым за пять лет россиянином, перешедшим в клуб украинской Премьер-лиги.

В заявке УПЛ гражданство форварда значилось как Россия, хотя пресс-атташе Черноморца после его перехода утверждал, что тот позиционировал себя гражданином Молдовы и переход осуществлялся по паспорту этой страны.

За Черноморец Павлов в общей сложности сыграл 25 матчей и забил 6 голов, из них в Премьер-лиге — 13 матчей и 3 гола.

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ФК Черноморец, Футбол, УПЛ, Василий Павлов.
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