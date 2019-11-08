Милан продолжает сделать за лидером Шахтера

Новости спорта:Тайсон вновь попал на радар итальянского Милана

Вингер Шахтера Тайсон вновь попал на радар итальянского Милана. Calciomercato сообщает, что на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо Загреб и Шахтером (3:3) присутствовали скауты Милана, которые наблюдали за действиями 31-летнего полузащитника.

Отметим, что помимо Тайсона, итальянцы наблюдали за 21-летним испанцем Дани Ольмо (15 матчей и 7 голов в составе Динамо З в текущем сезоне).

Россонери минувшим летом были готовы заплатить Горнякам 20 миллионов за трансфер их лидера, на что чемпион Украины ответил отказом. Донецкий клуб желал выручить за бразильца 30 миллионов евро.

Кроме того, в октябре агент Тайсона Диего Дорнеллес рассказал, почему летом не состоялся переход бразильца в Милан. Менеджер отметил, что пока стороны не возвращались к переговорам.

В текущем сезоне Тайсон провел за Шахтер 15 матчей, отличившись 6 голами и одной результативной передачей.

По итогам 13 туров Шахтер опережает Динамо на десять очков в чемпионате Украины. В 14-м туре УПЛ Горняки сыграют именно с киевским Динамо. В матче первого круга Горняки обыграли бело-синих в Киеве (2:1), однако с таким же счетом уступили киевлянам в Кубке Украины.

На сегодняшний день россонери занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и по ходу кампании успели назначить нового главного тренера: начинавшего сезон Марко Джампаоло у руля команды сменил Стефано Пиоли.