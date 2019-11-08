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СМИ: Красников хочет уйти из Динамо

СМИ: Красников хочет уйти из Динамо
13:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Евгений Красников был представлен в качестве вице-президента клуба летом 2018 года.

Вице-президент Динамо Евгений Красников хочет покинуть киевский клуб. Об этом Красников сообщил президенту киевского клуба Игорю Суркису во время личной встречи.

«По нашим источникам, состоялась встреча между Суркисом и Красниковым. Отношения у них нормальные, рабочие. Проблема только в том, что взгляды на развитие клуба и кадрового потенциала не совпадают. Поэтому, по нашей информации, Евгений Красников попросил освободить его от занимаемой должности и пустить на вольные хлеба. Но окончательного решения нет, должна состояться еще одна встреча, где будет определена судьба вице-президента Динамо», — рассказал журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Евгений Красников был представлен в качестве вице-президента клуба летом 2018 года. При этом он неофициально работал в Динамо еще с весны прошлого года.

В ноябре 2018 года ведущий интернет-шоу ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил о готовящемся увольнении Красникова. Однако президент киевского Динамо Игорь Суркис опроверг данные слухи, заявив о доверии к Красникову.

Прежде чем стать вице-президентом Динамо, Красников занимал пост главы Харьковской областной федерации футбола и консультировал Днепр.

В прошлом Красников был спортивным директором харьковского Металлиста.

В 2013 году решением CAS Красников был отстранен от футбола на пять лет за организацию договорного матча. Через два года КДК ФФУ снял дисквалификацию.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Евгений Красников.
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