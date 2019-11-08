Беседин: Быстро пропущенный мяч внес свои коррективы в игру

Новости спорта:Украинец считает, что нужно было играть более скоцентрированно в обороне.

Нападающий Динамо Артем Беседин после ничьей с Копенгагеном (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что итоговый счет встречи несправедливый.

«Не сказал бы, что соперник чем-то удивил — мы, в принципе, знали, что эта команда будет так играть. Они бьют мяч вперед – так строится вся их игра, а также борются и совершают подборы. Наверное, быстро пропущенный мяч внес свои коррективы в игру, хорошо, что мы забили и создали много моментов. Считаю, мы действовали неплохо, играли в свою игру на выезде. Результат 1:1, теперь главное – брать очки в следующих матчах и спокойно выходить из группы», — цитирует слова форварда официальный сайт киевлян.

«У них был один удар в створ ворот за всю игру – и они забили мяч. Причем передача была какая-то нелепая… Считаю, итоговый счет несправедливый, но в футболе подобное бывает, значит мы заслужили всего лишь ничью. Нужно было с первых минут всем играть более сконцентрировано в обороне, тогда, думаю, мы бы победили. Но получилось по-другому, нужно делать выводы и двигаться дальше».

Беседин в текущем сезоне провел в составе Динамо 15 матчей во всех турнирах, забив 6 голов.

После четырех туров Копенгаген и Динамо имеют в активе по 6 очков, Мальме с 5 очками занимает 3-е место, а замыкает турнирную таблицу Лугано с 2 очками.

Команда Алексея Михайличенко в следующем туре сыграет на выезде против Мальме, а завершит групповой этап домашней игрой против Лугано.