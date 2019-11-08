Скачать
Пятница, 08.11.2019
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник

Беседин: Быстро пропущенный мяч внес свои коррективы в игру

Беседин: Быстро пропущенный мяч внес свои коррективы в игру
13:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинец считает, что нужно было играть более скоцентрированно в обороне.

Нападающий Динамо Артем Беседин после ничьей с Копенгагеном (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что итоговый счет встречи несправедливый.

«Не сказал бы, что соперник чем-то удивил — мы, в принципе, знали, что эта команда будет так играть. Они бьют мяч вперед – так строится вся их игра, а также борются и совершают подборы. Наверное, быстро пропущенный мяч внес свои коррективы в игру, хорошо, что мы забили и создали много моментов. Считаю, мы действовали неплохо, играли в свою игру на выезде. Результат 1:1, теперь главное – брать очки в следующих матчах и спокойно выходить из группы», — цитирует слова форварда официальный сайт киевлян.

«У них был один удар в створ ворот за всю игру – и они забили мяч. Причем передача была какая-то нелепая… Считаю, итоговый счет несправедливый, но в футболе подобное бывает, значит мы заслужили всего лишь ничью. Нужно было с первых минут всем играть более сконцентрировано в обороне, тогда, думаю, мы бы победили. Но получилось по-другому, нужно делать выводы и двигаться дальше».

Беседин в текущем сезоне провел в составе Динамо 15 матчей во всех турнирах, забив 6 голов.

После четырех туров Копенгаген и Динамо имеют в активе по 6 очков, Мальме с 5 очками занимает 3-е место, а замыкает турнирную таблицу Лугано с 2 очками.

Команда Алексея Михайличенко в следующем туре сыграет на выезде против Мальме, а завершит групповой этап домашней игрой против Лугано.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Артем Беседин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Пушечный выстрел Яремчука принес победу Генту: шедевр украинца (Видео)
03 Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы
04 Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
05 Ливерпуль готов побить трансферный рекорд ради покупки Мбаппе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь