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Салах: Мне все равно, чего от меня ждут люди

Салах: Мне все равно, чего от меня ждут люди
14:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Египтянин признался, что пытается не принимать близко к сердцу некоторые высказывания фанатов.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах в преддверии предстоящей битвы против Манчестер Сити в АПЛ поделился своими ожиданиями от матча.

В частности, футболист заявил, что в прошлом году "скаузеры" находились в подобном положении, но все же не выиграли турнир.

"О нашей победе в чемпионате говорили и в аналогичный период прошлого года, когда мы были на шесть или семь очков впереди Сити. Даже если мы выиграем ближайший поединок, впереди еще долгий путь. Сейчас только ноябрь, еще слишком рано говорить о победе в чемпионате", — приводит слова игрока Sky Sports.

Отдельно египтянин прокомментировал критику со стороны болельщиков в его сторону из-за низкой результативности.

"Если честно, мне все равно, чего от меня ждут люди. Пока я забиваю голы, а команда побеждает, все нормально".

"Мне не нужно беспокоиться о том, что люди чего-то ожидают от меня, ведь это вызывает дополнительное давление".

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Мохаммед Салах.
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